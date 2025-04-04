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Побив інспектора з паркування через штраф — у Києві судитимуть іноземця

20:52, 4 квітня 2025
Чоловік напав на інспектора з паркування і завдав удару по обличчю.
Побив інспектора з паркування через штраф — у Києві судитимуть іноземця
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У Києві перед судом постане чоловік,  який побив інспектора з паркування. Порушник припаркував автівку Skoda Fabia перед пішохідним переходом на вулиці Шолуденка, а коли побачив, що інспектор виписав йому штраф — накинувся на службовця. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що інспектор склав відносно водія повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, а коли це побачив порушник, що знаходився в автівці, він напав на нього і завдав удару по обличчю. Після скоєного зловмисник втік.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного — ним виявився 40-річний іноземець. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі обвинувальний акт скерували до Шевченківського районного суду міста Києва.

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