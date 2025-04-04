ЄС може оштрафувати соцмережу X на понад $1 млрд — NYT

В ЄС підозрюють X у порушенні закону про цифрові послуги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейські регулятори розглядають можливість накладення штрафу на соціальну мережу X на суму понад $1 млрд. Заходи проти соцмережі можуть бути введені вже цього літа. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на свої джерела.

Регулятори ЄС сподіваються, що у випадку накладення такого великого штрафу це змусить замислитися інші компанії. Водночас ЄС і X ще можуть досягти домовленості, якщо соцмережа погодиться на необхідні зміни з боку Брюсселя.

Крім того, Євросоюз проводить ще одне розслідування щодо X. У його межах соціальна мережа розглядається як центр розпалювання ненависті та дезінформації в ЄС через невтручання X у контент користувачів.

Видання нагадує, що розслідування щодо X у ЄС почалося ще в грудні 2023 року. Єврокомісія підозрює компанію в порушенні закону про цифрові послуги (DSA), який зобов’язує операторів інтернет-ресурсів без судових рішень видаляти контент, позначений як заборонений у Європейському Союзі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.