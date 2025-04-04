ЕС может оштрафовать соцсеть X более чем на $1 млрд — NYT

В ЕС подозревает Х в нарушении закона о цифровых услугах.

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Европейские регуляторы рассматривают возможность наложения штрафа на социальную сеть X на сумму более $1 млрд. Меры против соцсети могут ввести уже этим летом. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Регуляторы ЕС, как утверждает NYT, надеются, что в случае наложения такого высокого штрафа это заставит задуматься другие компании. При этом ЕС и X еще могут достичь соглашения, если соцсеть согласится на требуемые изменения со стороны Брюсселя.

Кроме того, Евросоюз проводит еще одно расследование в отношении X. В его рамках социальная сеть расценивается как центр разжигания ненависти и дезинформации в ЕС из-за невмешательства X в контент пользователей.

Издание напоминает, что расследование в отношении X в ЕС началось еще в декабре 2023 года. ЕК подозревает компанию в нарушении закона о цифровых услугах (DSA), который обязывает операторов интернет-ресурсов без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в Европейском Союзе.

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