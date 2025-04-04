Богатейшие люди мира после введения пошлин США за сутки потеряли $208 миллиардов, — Bloomberg

Наибольшие потери понесли бизнесмены из США, среди которых Марк Цукерберг и Джефф Безос.

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500 богатейших людей мира потеряли $208 млрд за сутки после введения президентом США Дональдом Трампом новых тарифов. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что это четвёртое по величине падение за один день за 13-летнюю историю Индекса миллиардеров Bloomberg, а также крупнейшее с начала пандемии COVID-19.

Сообщается, что более половины миллиардеров из рейтинга потеряли часть своих состояний, в среднем на 3,3%. Наибольшие потери понесли бизнесмены из США, среди которых Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Карлос Слим, богатейший житель Мексики, напротив, увеличил свой капитал примерно на 4% — до $85,5 млрд, так как Мексика не попала в список стран, против которых США ввели новые тарифы. Мексиканский рынок (Mexican Bolsa) вырос на 0,5%. Ближний Восток стал единственным регионом, где состояния миллиардеров не сократились.

Крупнейшие потери за день:

Марк Цукерберг

Основатель Meta стал лидером по потерям, потеряв $17,9 млрд (9% своего состояния). Акции компании упали на 9%, продолжив снижение с середины февраля после периода значительного роста в начале года.

Джефф Безос

Акции Amazon упали на 9%, что обошлось основателю компании в $15,9 млрд. Это крупнейшее падение акций Amazon с апреля 2022 года.

Илон Маск

Глава Tesla потерял $11 млрд за день, а в общей сложности с начала года — уже $110 млрд. Акции Tesla упали на 5,5% после объявления новых тарифов, хотя ранее прогнозировалось, что компания пострадает меньше других производителей авто.

Эрнест Гарсия III

CEO Carvana потерял $1,4 млрд из-за падения акций компании на 20%. Хотя до середины февраля акции компании выросли на 425%, с тех пор они уже потеряли 36% стоимости.

Тоби Лютке

Глава канадской Shopify потерял $1,5 млрд (17% своего состояния). Акции Shopify снизились на 20%, спровоцировав самое большое падение индекса S&P/TSX Composite с марта 2020 года.

Бернар Арно

Богатейший человек Европы потерял $6 млрд из-за падения акций своего конгломерата LVMH, в который входят бренды Christian Dior и Bulgari. ЕС готовится к новым 20%-ным тарифам США, что негативно скажется на экспорте предметов роскоши.

Чжан Цунъюань

Основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group потерял $1,2 млрд (13% своего состояния) после объявления США о дополнительном 34%-ном тарифе на китайские товары. Потери также понесли американские и европейские компании Nike, Adidas и Lululemon, акции которых упали более чем на 10%.

Ранее сообщалось, что стоимость iPhone может вырасти до $2300 из-за новых тарифов Трампа.

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