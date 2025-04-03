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Вартість iPhone може зрости до $2300 через нові тарифи Дональда Трампа

21:42, 3 квітня 2025
Нові мита США можуть змусити Apple підняти ціни на iPhone до 43%.
Вартість iPhone може зрости до $2300 через нові тарифи Дональда Трампа
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Нові торговельні мита, які ініціював президент США Дональд Трамп, можуть суттєво підвищити вартість iPhone. Про це повідомляє Reuters.

Аналітики попереджають: якщо Apple перекладе витрати на споживачів, ціна флагманського iPhone 16 Pro Max зросте з $1599 до $2300.

Причина — 54% мито на китайські товари, де здебільшого збираються смартфони. Попри часткове перенесення виробництва до Індії та В’єтнаму, ці країни також потрапили під нові обмеження — 26% і 46% відповідно.

Як це може вплинути на ціни:

Базова модель iPhone 16, яка в США коштує $799, може подорожчати до $1142.

Найдорожча версія — iPhone 16 Pro Max (6,9 дюйма, 1 ТБ пам’яті), що зараз коштує $1 599, може сягнути $2300.

Навіть «бюджетний» iPhone 16e, який стартував у лютому за $599, за прогнозами зросте до $856.

Аналітики зазначають, що підвищення цін на 43% — цілком реальне, якщо компанія передасть весь тягар мит споживачам. Проте інші експерти вважають, що Apple зможе компенсувати лише 5–10% за рахунок покупців — решту доведеться покривати з власного прибутку.

Apple поки не коментує ситуацію. Якщо мита збережуться, компанія може втратити до $40 мільярдів і поступитися конкурентам, зокрема Samsung, продукція якого обкладається меншими митами.

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США Apple Дональд Трамп

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