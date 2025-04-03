Стоимость iPhone может вырасти до $2300 из-за новых тарифов Дональда Трампа

Новые пошлины США могут заставить Apple поднять цены на iPhone до 43%.

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Новые торговые пошлины, инициированные президентом США Дональдом Трампом, могут существенно повысить стоимость iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Аналитики предупреждают: если Apple переложит расходы на потребителей, цена флагманского iPhone 16 Pro Max вырастет с $1599 до $2300.

Причина — 54% пошлина на китайские товары, где в основном и собираются смартфоны. Несмотря на частичный перенос производства в Индию и Вьетнам, эти страны также попали под новые ограничения — 26% и 46% соответственно.

Как это может повлиять на цены:

Базовая модель iPhone 16, которая в США стоит $799, может подорожать до $1142.

Самая дорогая версия — iPhone 16 Pro Max (6,9 дюйма, 1 ТБ памяти), которая сейчас стоит $1599, может достичь $2300.

Даже «бюджетный» iPhone 16e, стартовавший в феврале за $599, по прогнозам подорожает до $856.

Аналитики отмечают, что повышение цен на 43% — вполне реально, если компания полностью переложит пошлины на покупателей. Однако другие эксперты считают, что Apple сможет компенсировать лишь 5–10% за счет потребителей — остальное придется покрывать из собственной прибыли.

Apple пока не комментирует ситуацию. Если пошлины сохранятся, компания может потерять до $40 миллиардов и уступить позиции конкурентам, в частности Samsung, продукция которого облагается меньшими пошлинами.

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