Практика судов
  1. В мире

Стоимость iPhone может вырасти до $2300 из-за новых тарифов Дональда Трампа

21:42, 3 апреля 2025
Новые пошлины США могут заставить Apple поднять цены на iPhone до 43%.
Стоимость iPhone может вырасти до $2300 из-за новых тарифов Дональда Трампа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новые торговые пошлины, инициированные президентом США Дональдом Трампом, могут существенно повысить стоимость iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Аналитики предупреждают: если Apple переложит расходы на потребителей, цена флагманского iPhone 16 Pro Max вырастет с $1599 до $2300.

Причина — 54% пошлина на китайские товары, где в основном и собираются смартфоны. Несмотря на частичный перенос производства в Индию и Вьетнам, эти страны также попали под новые ограничения — 26% и 46% соответственно.

Как это может повлиять на цены:

Базовая модель iPhone 16, которая в США стоит $799, может подорожать до $1142.

Самая дорогая версия — iPhone 16 Pro Max (6,9 дюйма, 1 ТБ памяти), которая сейчас стоит $1599, может достичь $2300.

Даже «бюджетный» iPhone 16e, стартовавший в феврале за $599, по прогнозам подорожает до $856.

Аналитики отмечают, что повышение цен на 43% — вполне реально, если компания полностью переложит пошлины на покупателей. Однако другие эксперты считают, что Apple сможет компенсировать лишь 5–10% за счет потребителей — остальное придется покрывать из собственной прибыли.

Apple пока не комментирует ситуацию. Если пошлины сохранятся, компания может потерять до $40 миллиардов и уступить позиции конкурентам, в частности Samsung, продукция которого облагается меньшими пошлинами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Apple Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщина нашла на остановке банковскую карту и оставила ее себе — Верховный Суд указал, что такие действия образуют состав преступления

Платежная карта является разновидностью официальных документов, поэтому оставление себе найденной банковской карты на имя потерпевшей является присвоением официального документа.

В Украине существенно уменьшилось количество оправдательных приговоров – отчет Верховного Суда

В 2024 году количество оправдательных приговоров, которые были оставлены судами всех инстанций «в силе», сократилось почти на 21%.

Депутаты предлагают изменения в Уголовный кодекс относительно боевого иммунитета

Народные депутаты считают упущением то, что в настоящее время не определено, что преступлением «не являются деяния, приведшие к потерям личного состава».

Евросоюз планирует упростить закон GDPR о конфиденциальности персональных данных, поскольку он мешает бизнесу

Пересмотр закона GDPR — следующий в списке «крестового похода» ЕС против избыточного регулирования — Politico.

Исполнение судебных решений не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений – Минюст инициирует законодательные изменения

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и автоматически через электронную систему.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду