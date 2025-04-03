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Украина частично решила проблему нехватки военных, расширив резерв новобранцев — генерал США Каволи

21:29, 3 апреля 2025
Украине удалось расширить резерв мобилизационного ресурса и добровольцев, а также эффективно перераспределить личный состав, привлекая больше военных к боевым подразделениям.
Украина частично решила проблему нехватки военных, расширив резерв новобранцев — генерал США Каволи
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Украина преодолела определенную нехватку военнослужащих, в частности, за счет расширения резерва новобранцев. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе Кристофер Каволи, передает Reuters.

Он подчеркнул, что ВСУ заняли хорошо укрепленные оборонительные позиции, а ситуация с нехваткой личного состава, которая была критической прошлой осенью, улучшилась.

«Украинцы со своей стороны заняли очень сильные оборонительные позиции, хорошо укрепленные, и, похоже, они решили некоторые из своих проблем с живой силой, которые были особенно острыми прошлой осенью», — отметил генерал.

Каволи указал, что Украине удалось расширить резерв мобилизационного ресурса и добровольцев, а также эффективно перераспределить личный состав, привлекая больше военных к боевым подразделениям.

В то же время, добавил он, Россия наращивает численность войск и восполняет свои потери. Причем делает это противник достаточно быстрыми темпами.

«Россия не только усиливает личный состав, но и беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы», — предупредил Каволи.

Генерал также подчеркнул, что любое прекращение поставок американского оружия и разведданных Украине нанесет серьезный ущерб ее усилиям противостоять российской агрессии, несмотря на стремление Киева диверсифицировать источники поставок вооружений.

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США военные Украина война военнослужащие мобилизация

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