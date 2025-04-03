Україна частково розв’язала проблему нестачі військових, розширивши резерв новобранців — генерал США Каволі

Україна змогла розширити резерв мобілізаційного ресурсу та добровольців, а також ефективно перерозподілити особовий склад, залучивши більше військових до бойових підрозділів.

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Україна подолала певну нестачу військовослужбовців, зокрема, шляхом розширення резерву новобранців. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил США в Європі Крістофер Каволі, передає Reuters.

Він наголосив, що ЗСУ зайняли добре укріплені оборонні позиції, а ситуація з нестачею особового складу, яка була критичною минулої осені, покращилася.

«Українці зі свого боку зайняли дуже сильні оборонні позиції, добре укріплені, і, схоже, вони вирішили деякі зі своїх проблем з живою силою, які були особливо гострими минулої осені», - зауважив генерал.

Каволі зазначив, що Україна змогла розширити резерв мобілізаційного ресурсу та добровольців, а також ефективно перерозподілити особовий склад, залучивши більше військових до бойових підрозділів.

Водночас, додав він, Росія нарощує чисельність військ та поповнює свої втрати. До того ж робить це ворог у достатньо швидкому темпі.

«Росія не лише посилює особовий склад, а й безпрецедентними темпами замінює бойову техніку та боєприпаси», - попередив Каволі.

Генерал також наголосив, що будь-яке припинення постачання американської зброї та розвідданих Україні завдасть серйозної шкоди її зусиллям протистояти російській агресії, попри намагання Києва диверсифікувати джерела постачання озброєння.

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