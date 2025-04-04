США ждут, пока переговорщик РФ доложит Путину, прежде чем обе стороны сделают следующие шаги – Bloomberg

Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский участник переговоров встретились 2 и 3 апреля в Вашингтоне.

Источник фото: Evelyn Hockstein / Reuters

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США ждут, пока Кирилл Дмитриев, российский участник переговоров, доложит Владимиру Путину, прежде чем обе стороны сделают какие-либо следующие шаги. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Как отмечает издание, специальный посланник США Стив Уиткофф и российский участник переговоров встретились 2 и 3 апреля в Вашингтоне, через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование Владимиром Путиным из-за отсутствия импульса в переговорах по прекращению огня в войне в Украине.

В интервью CNN в четверг после встреч Дмитриев сказал: «Стив действительно был сосредоточен на решениях».

«Я думаю, что есть понимание того, как мы можем двигаться к завершению соглашения, и в этой области было много дискуссий», — добавил он.

На прошлых выходных Трамп сказал NBC News, что он «разозлен» на Путина и пригрозил введением вторичных пошлин для покупателей нефти, если тот откажется от прекращения огня с Украиной, что является редкой публичной критикой Москвы со стороны американского президента, добавляет Bloomberg.

Как пишет NBC News со ссылкой на трех должностных лиц, российский переговорщик Кирилл Дмитриев встретился в Белом доме с чиновниками администрации президента США и республиканскими законодателями.

В частности, с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и Марквеином Маллином.

Линдси Грэм — один из самых близких к Трампу сенаторов. Он возглавил группу из 50 сенаторов, которые на днях представили двупартийный законопроект о введении санкций против России в случае, если Кремль сорвет мирные усилия президента США по Украине.

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