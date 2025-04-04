США чекають, поки переговорник РФ доповість Путіну, перш ніж обидві сторони зроблять наступні кроки – Bloomberg

Спеціальний посланник США Стів Віткофф і російський учасник переговорів зустрілися в 2 та 3 квітня у Вашингтоні.

Джерело фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США чекають, поки Кирило Дмитрієв, російський учасник переговорів, доповість Володимиру Путіну, перш ніж обидві сторони зроблять будь-які наступні кроки. Про це пише Bloomberg за словами людини, знайомої з ходом переговорів.

Як зазначає видання, спеціальний посланник США Стів Віткофф і російський учасник переговорів зустрілися в 2 та 3 квітня у Вашингтоні, через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп висловив розчарування Володимиром Путіним через відсутність імпульсу в переговорах щодо припинення вогню у війні в Україні.

В інтерв’ю CNN у четвер після зустрічей Дмитрієв сказав: «Стів дійсно був зосереджений на рішеннях».

«Я думаю, що є розуміння того, як ми можемо рухатися до завершення угоди, і в цій сфері було багато дискусій», – додав він.

У минулі вихідні Трамп сказав NBC News, що він «розлючений» на Путіна і погрожував вторинними митами для покупців нафти, якщо він відмовиться від припинення вогню з Україною, що є рідкісною публічною критикою Москви з боку американського президента, додає Bloomberg.

Як пише NBC News з посиланням на трьох посадовців, російський переговірник Кирил Дмитрієв зустрівся в Білому домі з посадовцями адміністрації президента США та республіканськими законодавцями.

Зокрема, з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та Маркуейном Малліном.

Ліндсі Грем – один із найбільш наближених до Трампа сенаторів. Він очолив групу з 50 сенаторів, які днями представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.