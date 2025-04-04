Практика судів
  1. В Україні

Відновлення батьківських прав — як повернути можливість виховувати дитину

10:53, 4 квітня 2025
Батьки, позбавлені батьківських прав, можуть звернутися до суду для їх відновлення.
Відновлення батьківських прав — як повернути можливість виховувати дитину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українське законодавство надає батькам, які через певні обставини втратили право виховувати дитину, можливість відновити свої права через суд. Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

У житті трапляються ситуації, коли батьки втрачають право виховувати свою дитину через власні помилки чи складні обставини. Проте сімейне законодавство дає шанс усе виправити. Якщо людина усвідомила свої помилки, змінила спосіб життя та готова знову взяти на себе відповідальність за дитину, вона може звернутися до суду для відновлення батьківських прав.

Для того, щоб повернути можливість брати участь у житті дитини, особа має право звернутися до суду з відповідним позовом.

При розгляді справи суд оцінює такі фактори:

  • Чи змінилися поведінка та спосіб життя особи, позбавленої батьківських прав?
  • Які обставини спричинили позбавлення прав, і чи усунуті вони?
  • Думку другого з батьків або осіб, які на цей момент виховують дитину.

Якщо суд ухвалює рішення на користь позивача, відповідні зміни вносяться до реєстру актів цивільного стану. Заява на виконання рішення приймається будь-яким відділом ДРАЦС за принципом екстериторіальності, після чого пересилається разом з матеріалами до відділу ДРАЦС за місцем знаходження актового запису, тобто фактично зміни буде вносити той відділ, який зберігає актовий запис.

Проте існують випадки, коли відновлення батьківських прав неможливе:

  • якщо дитину усиновлено, і це усиновлення не було скасоване;
  • якщо дитина досягла повноліття на момент розгляду справи.

У разі відмови в поновленні прав повторне звернення можливе не раніше ніж через рік після ухвалення судового рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти мінюст батьківські права позбавлення батьківських прав Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одночасна реєстрація переходу прав на нерухомість та земельну ділянку: Верховний Суд роз’яснив обов’язки нотаріуса та державного реєстратора

У разі, якщо нотаріус реєстрував перехід права власності на будівлю, то він же має провести реєстрацію переходу права оренди земельної ділянки, а державний реєстратор, у разі звернення до нього для реєстрації речового права на земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, право власності на яке вже зареєстрував нотаріус — відмовити у реєстрації такого права.

Право педагогічного колективу на висловлення позиції під час перепрофілювання гімназії та відповідальність засновника за дотримання процедури – позиція Верховного Суду

Відсутність додаткового громадського обговорення не є підставою для визнання рішення протиправним, якщо засновник закладу освіти дотримуються встановленої законом процедури оприлюднення та належним чином повідомив громадськість про свої наміри.

Верховний Суд залишив в силі покарання з випробуванням для працівника об’єкта критичної інфраструктури, якого звинуватили в ухиленні від мобілізації

На відміну від позицій по інших подібних справах за статтею 336 КК, у даному випадку Верховний Суд вирішив, що до чоловіка все ж можна застосувати покарання з іспитовим строком.

Об’єднана палата ККС ВС вказала умови для перегляду ухвали слідчого судді ВАКС під час досудового розслідування за нововиявленими обставинами

АП ВАКС відмовила у відкритті апеляційного провадження, вважаючи, що рішення слідчого судді ВАКС про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не підлягає апеляційному оскарженню – позиція ОП ККС ВС.

Прокурор привітав поліцейських з Днем контрацепції та отримав за це покарання

«У кого є знайомі га*****они, подзвонить та привітайте їх», – прокурор також звернувся до поліцейських з незвичним проханням.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду