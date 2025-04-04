Відновлення батьківських прав — як повернути можливість виховувати дитину

Батьки, позбавлені батьківських прав, можуть звернутися до суду для їх відновлення.

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Українське законодавство надає батькам, які через певні обставини втратили право виховувати дитину, можливість відновити свої права через суд. Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

У житті трапляються ситуації, коли батьки втрачають право виховувати свою дитину через власні помилки чи складні обставини. Проте сімейне законодавство дає шанс усе виправити. Якщо людина усвідомила свої помилки, змінила спосіб життя та готова знову взяти на себе відповідальність за дитину, вона може звернутися до суду для відновлення батьківських прав.

Для того, щоб повернути можливість брати участь у житті дитини, особа має право звернутися до суду з відповідним позовом.

При розгляді справи суд оцінює такі фактори:

Чи змінилися поведінка та спосіб життя особи, позбавленої батьківських прав?

Які обставини спричинили позбавлення прав, і чи усунуті вони?

Думку другого з батьків або осіб, які на цей момент виховують дитину.

Якщо суд ухвалює рішення на користь позивача, відповідні зміни вносяться до реєстру актів цивільного стану. Заява на виконання рішення приймається будь-яким відділом ДРАЦС за принципом екстериторіальності, після чого пересилається разом з матеріалами до відділу ДРАЦС за місцем знаходження актового запису, тобто фактично зміни буде вносити той відділ, який зберігає актовий запис.

Проте існують випадки, коли відновлення батьківських прав неможливе:

якщо дитину усиновлено, і це усиновлення не було скасоване;

якщо дитина досягла повноліття на момент розгляду справи.

У разі відмови в поновленні прав повторне звернення можливе не раніше ніж через рік після ухвалення судового рішення.

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