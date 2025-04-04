В Україні треба запровадити умовно короткий контракт на службу в армії для чоловіків і для жінок, — Павло Паліса

Павло Паліса підкреслив, що під час умовного короткого контракту людина пройде базову загальновійськову підготовку та подолає страхи, які часто виникають через брак інформації.

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Заступник керівника Офісу Президента України, полковник Павло Паліса вважає, що в країні проходити службу в армії повинні всі, а ціннісний підхід щодо служби у війську треба змінювати, пише УНІАН.

Він зазначив, що саме слово «мобілізація» викликає у нього певне внутрішнє несприйняття.

«Мені складно прийняти, чому людей потрібно змушувати захищати свою країну - державу, народ, сім’ю, дім, район, область... Наші реалії такі, що від них нікуди не дітися. З півночі, сходу й півдня ми оточені агресивним сусідом. Це довгострокова реальність, у якій доведеться жити нашим дітям, онукам і правнукам», - сказав Паліса.

Він підкреслив, що «підхід має бути таким, коли усі мають служити в армії, бо це спільна справа».

«Захист держави - це не лише обов’язок, прописаний у Конституції. Це те, що має бути глибоко вкорінене в системі. Моя ідея така: якщо ти претендуєш на роботу в державному секторі або плануєш отримувати зарплату з бюджету - ти маєш пройти службу. Це стосується і чоловіків, і жінок. Йдеться про один контракт - умовно короткий - під час якого людина пройде базову загальновійськову підготовку, отримає базові знання, побачить все на власні очі. Це допоможе подолати страхи, які часто виникають через брак інформації», - сказав заступника керівника ОП.

Також він додав, що людина зможе сама обрати підрозділ, у якому служитиме в резерві.

Раніше ми писали, кому надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

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