В Украине нужно ввести условно краткосрочный контракт на службу в армии для мужчин и женщин, — Павел Палиса

Павел Палиса подчеркнул, что во время условного краткосрочного контракта человек пройдет базовую общевойсковую подготовку и преодолеет страхи, которые часто возникают из-за нехватки информации.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины, полковник Павел Палиса считает, что в стране служить в армии должны все, а ценностный подход к службе в армии нужно менять, пишет УНИАН.

Он отметил, что само слово «мобилизация» вызывает у него определенное внутреннее неприятие.

«Мне сложно принять, почему людей нужно заставлять защищать свою страну — государство, народ, семью, дом, район, область... Наши реалии таковы, что от них никуда не деться. С севера, востока и юга мы окружены агрессивным соседом. Это долгосрочная реальность, в которой придется жить нашим детям, внукам и правнукам», — сказал Палиса.

Он подчеркнул, что «подход должен быть таким, при котором все должны служить в армии, потому что это общее дело».

«Защита государства — это не только обязанность, прописанная в Конституции. Это то, что должно быть глубоко укоренено в системе. Моя идея такова: если ты претендуешь на работу в государственном секторе или планируешь получать зарплату из бюджета — ты должен пройти службу. Это касается и мужчин, и женщин. Речь идет об одном контракте — условно коротком — в течение которого человек пройдет базовую общевойсковую подготовку, получит базовые знания, увидит все своими глазами. Это поможет преодолеть страхи, которые часто возникают из-за нехватки информации», — сказал заместитель руководителя ОП.

Также он добавил, что человек сможет сам выбрать подразделение, в котором будет служить в резерве.

Ранее сообщалось, кому предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации.

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