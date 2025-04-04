Восстановление родительских прав - как вернуть возможность воспитывать ребенка

Родители, лишенные родительских прав, могут обратиться в суд для их возобновления.

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Украинское законодательство предоставляет родителям, которые по определенным обстоятельствам утратили право воспитывать ребенка, возможность восстановить свои права через суд. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

В жизни случаются ситуации, когда родители теряют право воспитывать своего ребенка из-за собственных ошибок или сложных обстоятельств. Однако семейное законодательство дает шанс все исправить. Если человек осознал свои ошибки, изменил образ жизни и готов снова взять на себя ответственность за ребенка, он может обратиться в суд для восстановления родительских прав.

Для того чтобы вернуть возможность принимать участие в жизни ребенка, лицо имеет право обратиться в суд с соответствующим иском.

При рассмотрении дела суд оценивает такие факторы:

Изменились ли поведение и образ жизни лица, лишенного родительских прав?

Какие обстоятельства привели к лишению прав и устранены ли они?

Мнение второго родителя или лиц, которые на данный момент воспитывают ребенка.

Если суд принимает решение в пользу истца, соответствующие изменения вносятся в реестр актов гражданского состояния. Заявление на исполнение решения принимается любым отделом ЗАГС по принципу экстерриториальности, после чего пересылается вместе с материалами в отдел ЗАГС по месту нахождения актовой записи, то есть фактически изменения будет вносить тот отдел, который хранит актовую запись.

Однако существуют случаи, когда восстановление родительских прав невозможно:

если ребенок усыновлен, и это усыновление не было отменено;

если ребенок достиг совершеннолетия на момент рассмотрения дела.

В случае отказа в восстановлении прав повторное обращение возможно не ранее чем через год после принятия судебного решения.

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