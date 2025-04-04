Восстановление родительских прав - как вернуть возможность воспитывать ребенка

Украинское законодательство предоставляет родителям, которые по определенным обстоятельствам утратили право воспитывать ребенка, возможность восстановить свои права через суд. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.
В жизни случаются ситуации, когда родители теряют право воспитывать своего ребенка из-за собственных ошибок или сложных обстоятельств. Однако семейное законодательство дает шанс все исправить. Если человек осознал свои ошибки, изменил образ жизни и готов снова взять на себя ответственность за ребенка, он может обратиться в суд для восстановления родительских прав.
Для того чтобы вернуть возможность принимать участие в жизни ребенка, лицо имеет право обратиться в суд с соответствующим иском.
При рассмотрении дела суд оценивает такие факторы:
Если суд принимает решение в пользу истца, соответствующие изменения вносятся в реестр актов гражданского состояния. Заявление на исполнение решения принимается любым отделом ЗАГС по принципу экстерриториальности, после чего пересылается вместе с материалами в отдел ЗАГС по месту нахождения актовой записи, то есть фактически изменения будет вносить тот отдел, который хранит актовую запись.
Однако существуют случаи, когда восстановление родительских прав невозможно:
В случае отказа в восстановлении прав повторное обращение возможно не ранее чем через год после принятия судебного решения.
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