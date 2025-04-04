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Найбагатші люди світу після введення мит США за добу втратили $208 мільярдів, — Bloomberg

10:26, 4 квітня 2025
Найбільших втрат зазнали бізнесмени зі США, серед яких Марк Цукерберг і Джефф Безос.
Найбагатші люди світу після введення мит США за добу втратили $208 мільярдів, — Bloomberg
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500 найбагатших людей світу втратили $208 млрд за добу після введення президентом США Дональдом Трампом нових тарифів. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання вказує, що це четверте найбільше падіння за один день за 13-річну історію Індексу мільярдерів Bloomberg, і найбільше від початку пандемії COVID-19.

Повідомляється, що більше половини мільярдерів із рейтингу втратили частину своїх статків, у середньому на 3,3%. Найбільших втрат зазнали бізнесмени зі США, серед яких Марк Цукерберг і Джефф Безос.

Карлос Слім, найбагатший житель Мексики, навпаки, збільшив свій капітал приблизно на 4% — до $85,5 млрд, оскільки Мексика не потрапила до списку країн, проти яких США запровадили нові тарифи. Ринок Мексики (Mexican Bolsa) зріс на 0,5%. Близький Схід став єдиним регіоном, де статки мільярдерів не зменшились.

Найбільші втрати за день:

Марк Цукерберг

Засновник Meta став лідером за втратами, втративши $17,9 млрд (9% статків). Акції компанії впали на 9%, продовживши зниження з середини лютого після періоду значного зростання на початку року.

Джефф Безос

Акції Amazon втратили 9%, що коштувало засновнику компанії $15,9 млрд. Це найбільше падіння акцій Amazon із квітня 2022 року.

Ілон Маск

Глава Tesla втратив $11 млрд за день, а загалом із початку року — $110 млрд. Акції Tesla впали на 5,5% після оголошення нових тарифів, хоча раніше прогнозувалось, що компанія постраждає менше, ніж інші виробники авто.

Ернест Гарсія III

CEO Carvana втратив $1,4 млрд через падіння акцій компанії на 20%. Хоча до середини лютого акції компанії виросли на 425%, з того часу вони втратили вже 36% вартості.

Тобі Лютке

Глава канадської Shopify втратив $1,5 млрд (17% своїх статків). Акції Shopify знизились на 20%, викликавши найбільше падіння індексу S&P/TSX Composite із березня 2020 року.

Бернар Арно

Найбагатша людина Європи втратила $6 млрд через падіння акцій свого конгломерату LVMH, до якого входять бренди Christian Dior та Bulgari. ЄС готується до нових 20%-них тарифів США, що негативно вплине на експорт люксових товарів.

Чжан Цун'юань

Засновник китайського виробника взуття Huali Industrial Group втратив $1,2 млрд (13% своїх статків) після оголошення США про додатковий 34%-ний тариф на китайські товари. Втрати також зазнали американські та європейські компанії Nike, Adidas та Lululemon, акції яких впали більше ніж на 10%.

Раніше повідомлялося, що вартість iPhone може зрости до $2300 через нові тарифи Трампа.

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США гроші бізнес

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