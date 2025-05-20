Місія МВФ розпочала восьмий перегляд програми EFF в Києві

У разі позитивного перегляду програми фінансування, України отримає транш у розмірі 487 млн доларів.

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Місія Міжнародного валютного фонду 20 травня в Києві розпочала роботу з восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Про це йдеться повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)», - заявила Тофано.

За її словами, у разі позитивного перегляду програми фінансування, України отримає транш у розмірі 487 млн доларів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві представники Міністерства економіки за участі Першої віцепрем'єр-міністерки – Міністерки економіки України Юлії Свириденко та керівництво Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду обговорили економічну ситуацію в Україні, виконання структурних маяків у межах програми розширеного фінансування (EFF) та плани післявоєнного відновлення.

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