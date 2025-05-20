Практика судов
  1. В Украине

Житель Николаева надеялся на оккупацию города — суд избрал ему меру пресечения

11:42, 20 мая 2025
Суд определил залог более 120 тысяч гривен подозреваемому в оправдывании агрессии РФ.
Житель Николаева надеялся на оккупацию города — суд избрал ему меру пресечения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Центральном районном суде города Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения к 53-летнему местному жителю, подозреваемому в оправдании вооружённой агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На момент рассмотрения вопроса о применении меры пресечения мужчина имел судимость за совершение аналогичного преступления. Приговор в виде лишения свободы сроком на два года с испытательным сроком был постановлен в марте 2025 года.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый публиковал в Telegram-каналах, которые являются средствами массовой информации, сообщения, в которых положительно отзывался о действиях государства-агрессора, высказывал надежду на оккупацию города, повторял нарративы российской пропаганды о том, что жители южных регионов Украины, в частности Николаевщины, якобы хотят выйти из состава страны.

На судебном заседании подозреваемый признал свою вину и просил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Его защитник поддержал позицию клиента.

Выслушав стороны и исследовав материалы ходатайства, следственный судья постановила удовлетворить ходатайство прокурора и применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в размере 121 120 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Николаев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд не имеет права решать вопрос о снижении суммы расходов на профессиональную правовую помощь по собственной инициативе – Верховный Суд

Снижение суммы судебных расходов на профессиональную юридическую помощь, подлежащих распределению между сторонами, возможно исключительно на основании ходатайства другой стороны с обоснованием несоблюдения требований соразмерности расходов со сложностью дела, объемом и временем выполнения работ.

Дорожная карта для переговоров с ЕС предусматривает невозможность переизбрания глав судов более двух раз подряд

Кабмин утвердил дорожную карту, которая предусматривает невозможность пребывания в должности главы суда более двух сроков или двух переизбраний подряд.

Высший совет правосудия хочет возобновить конкурс на должность главы ГСА, но есть нюанс

Проекты иностранной помощи имеют свое мнение о том, как должен проходить отбор главы ГСА – хотят тестирование на когнитивные способности.

Кабмин запланировал отмену автоматического закрытия дел по истечению сроков досудебного расследования на третий квартал 2025 года

Минюст, Верховная Рада и САП назначены ответственными за эту задачу.

Вступление Украины в ЕС: судьи Суда Справедливости Европейского Союза делятся опытом с украинскими коллегами

Евроинтеграция правосудия – НШСУ готовит судей к стандартам ЕС.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду