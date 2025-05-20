Житель Николаева надеялся на оккупацию города — суд избрал ему меру пресечения

Суд определил залог более 120 тысяч гривен подозреваемому в оправдывании агрессии РФ.

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В Центральном районном суде города Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения к 53-летнему местному жителю, подозреваемому в оправдании вооружённой агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На момент рассмотрения вопроса о применении меры пресечения мужчина имел судимость за совершение аналогичного преступления. Приговор в виде лишения свободы сроком на два года с испытательным сроком был постановлен в марте 2025 года.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый публиковал в Telegram-каналах, которые являются средствами массовой информации, сообщения, в которых положительно отзывался о действиях государства-агрессора, высказывал надежду на оккупацию города, повторял нарративы российской пропаганды о том, что жители южных регионов Украины, в частности Николаевщины, якобы хотят выйти из состава страны.

На судебном заседании подозреваемый признал свою вину и просил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Его защитник поддержал позицию клиента.

Выслушав стороны и исследовав материалы ходатайства, следственный судья постановила удовлетворить ходатайство прокурора и применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в размере 121 120 гривен.

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