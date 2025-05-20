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Мешканець Миколаєва сподівався на окупацію міста — суд обрав йому запобіжний захід

11:42, 20 травня 2025
Суд визначив заставу понад 120 тисяч гривень підозрюваному у виправдовуванні агресії РФ.
Мешканець Миколаєва сподівався на окупацію міста — суд обрав йому запобіжний захід
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У Центральному районному суді Миколаєва розглянули клопотання про застосування міри запобіжного заходу до 53-річного місцевого мешканця, підозрюваного у виправдовуванні збройної агресії РФ. Про це повідомляє пресслужба суду. 

На момент вирішення питання про застосування міри запобіжного заходу, чоловік має судимість за вчинення аналогічного злочину. Вирок у вигляді позбавлення волі строком на два роки з випробувальним терміном, було постановлено у березні 2025 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний публікував в Телеграм-каналах, які є засобами масової інформації, дописи, де схвально відгукувався про діяльність країни-агресора, висловлював сподівання на окупацію міста, повторював наративи російської пропаганди стосовно того, що мешканці південних регіонів України, зокрема Миколаївщини, мають бажання вийти зі складу країни.

У судовому засіданні підозрюваний визнав свою винуватість, просив суд відмовити у задоволенні клопотання. Його захисник підтримав позицію свого клієнта.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя постановила задовольнити клопотання прокурора та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 121 120 гривень.

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суд Миколаїв

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