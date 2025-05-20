Конкурс на посади у САП — затвердили рейтинговий список кандидатів після тестування на загальні здібності

Конкурсна комісія затвердила рейтинговий список кандидатів за результатами тестування на загальні здібності та навички.

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У понеділок, 19 травня, Конкурсна комісія з проведення конкурсу на посади прокурора, заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила рейтинговий список за результатами тестування на загальні здібності та навички. Про це повідомила пресслужба САП.

Особи, які набрали 110 і більше балів, допущені до наступного етапу конкурсу.

Рейтинговий список кандидатів за результатами анонімного тестування на загальні здібності та навички:

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