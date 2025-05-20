В Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра: что изменилось

С 19 мая в Украине начали действовать новые правила проведения обязательного технического осмотра транспортных средств. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабинета Министров №286 от 4 марта 2025 года.
Теперь особое внимание будет уделяться исправности светотехники: фары, габаритные огни, поворотники и стоп-сигналы должны работать безупречно. Каждый этап техосмотра будет задокументирован и загружен в единую базу.
Основные изменения:
Видеофиксация — обязательна, теперь техосмотр полностью записывается.
Фото — со всех сторон автомобиля с включёнными фарами, аварийной сигнализацией и пр.
В салоне авто: обязательные фото одометра, тахографа (если есть), дополнительных педалей (для учебных авто).Больше не требуется: фото тормозных испытаний, замера дымности, печать фото в протоколе.
Качество фото: без редактирования, авто должно занимать 70% кадра, дата — автоматически.
С 1 июня повысятся цены на техосмотр:
легковые авто: 1700 грн;
грузовики/автобусы: 2300 грн.
Неудачное прохождение проверки может повлечь серьёзные последствия:
штрафы;
запрет на эксплуатацию автомобиля;
утрата лицензии для перевозчиков;
невозможность выезда за границу на собственном транспорте.
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