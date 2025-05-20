В Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра: что изменилось

Вся процедура будет фиксироваться на фото, а снимки будут храниться в единой электронной базе.

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С 19 мая в Украине начали действовать новые правила проведения обязательного технического осмотра транспортных средств. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабинета Министров №286 от 4 марта 2025 года.

Теперь особое внимание будет уделяться исправности светотехники: фары, габаритные огни, поворотники и стоп-сигналы должны работать безупречно. Каждый этап техосмотра будет задокументирован и загружен в единую базу.

Основные изменения:

Видеофиксация — обязательна, теперь техосмотр полностью записывается.

Фото — со всех сторон автомобиля с включёнными фарами, аварийной сигнализацией и пр.

В салоне авто: обязательные фото одометра, тахографа (если есть), дополнительных педалей (для учебных авто).Больше не требуется: фото тормозных испытаний, замера дымности, печать фото в протоколе.

Качество фото: без редактирования, авто должно занимать 70% кадра, дата — автоматически.

С 1 июня повысятся цены на техосмотр:

легковые авто: 1700 грн;

грузовики/автобусы: 2300 грн.

Неудачное прохождение проверки может повлечь серьёзные последствия:

штрафы;

запрет на эксплуатацию автомобиля;

утрата лицензии для перевозчиков;

невозможность выезда за границу на собственном транспорте.

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