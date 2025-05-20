Пільги на комунальні послуги — хто саме та якими видами пільг може скористатися

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Фото: fakty.com.ua

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Міністерство соціальної політики України нагадало, хто саме та якими видами пільг на житлово-комунальні послуги може скористатися

Що таке пільга?

Пільга – це встановлена законодавством перевага, вона надається окремим – визначеним – категоріям осіб. Наприклад, це можуть бути ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні сім’ї та ін.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Якщо в одному житловому приміщенні право на пільги на оплату ЖКП мають одночасно декілька людей (наприклад, в родині – двоє учасників бойових дій), розрахунок суми пільги здійснюється одному з них. При цьому пільгу буде розраховано на ту людину, яка має право на більший відсоток знижки.

Які є види пільг з оплати ЖКП?

Види пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначені спеціальним Порядком. Українці можуть отримати пільги з наступних послуг:

користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ ( у тому числі послуги з транспортування, розподілу та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

користування твердим побутовим паливом, скрапленим газом.

Відповідно до чинного законодавства право на пільги на житлово-комунальні послуги та придбання твердого палива і скрапленого газу мають такі категорії:

– особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих чи померлих Захисників та Захисниць України;

– постраждалі учасники революції Гідності;

– особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; сім’ї, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою; діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

– учасники війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

– ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також дружини (чоловіки) загиблих ветеранів відповідних силових структур;

– особи, які отримали інвалідність під час проходження військової служби та члени сім’ї загиблого або померлого військовослужбовця; а також дружини (чоловіки) загиблих (померлих) ветеранів відповідних силових структур; та члени сім’ї загиблого або померлого (який пропав безвісти ) військовослужбовця;

- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, реабілітована особа; реабілітована особа відповідно до статті 12 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; реабілітована особа відповідно до статті 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання; колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю; колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання; дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, депортована особа, яка досягла пенсійного віку або є особою з інвалідністю, діти війни.

– батьки та члени сімей рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісті під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків;

– багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, у яких не менше року проживають троє або більше дітей; сім’ї, у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

– пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них;

– пенсіонери, які працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них.

Куди подати документи для призначення пільг?

Заяву з усіма необхідними документами для оформлення пільг на ЖКП можна подати одним з варіантів, який буде найзручнішим саме для вас:

особисто звернутись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;

надіслати до ПФУ поштою;

через мобільний додаток Пенсійного фонду;

через портал електронних послуг ПФУ.

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