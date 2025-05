У Норвегії корабель «припаркувався» у саду біля будинку

Житель норвезького містечка Бінесет прокинувся і побачив у своєму садку несподіваного «гість» — 135-метровий контейнеровоз, що сів на мілину всього за кілька метрів від його оселі. Про це повідомляє BBC.

Судно під кіпрським прапором, NCL Salten, прямувало до порту Оркангер, однак збилося з курсу. За словами місцевого жителя Йогана Гельберга, корабель зупинився настільки близько, що його верхівку довелося розглядати, вигинаючи шию з вікна. «Це було настільки нереально. Якби корабель пішов трохи південніше — він би опинився просто в моїй спальні», — розповів чоловік.

Сусід Гельберга, Йостейн Йоргенсен, почув гуркіт двигуна судна, що на повній швидкості прямував до берега, і побіг до будинку знайомого. «Я подумав, що він уже вибіг, але двері не відкривалися. Довелося кілька разів дзвонити, перш ніж він вийшов», — пригадує Йоргенсен.

На борту NCL Salten перебували 16 членів екіпажу. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Причини аварії наразі з’ясовує поліція, розпочато розслідування. У компанії NCL інцидент уже назвали «серйозним».

Це не перша пригода судна — у 2023 році NCL Salten також сідав на мілину, але тоді зміг самостійно знятися з неї.

