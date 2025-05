В Норвегии корабль «припарковался» в саду возле дома

Житель норвежского городка Бинесет проснулся и увидел в своем саду неожиданного «гостя» - 135-метровый контейнеровоз, севший на мель всего в нескольких метрах от его дома. Об этом сообщает BBC.

Судно под кипрским флагом, NCL Salten, направлялось в порт Оркангер, однако сбилось с курса. По словам местного жителя Иоганна Гельберга, корабль остановился настолько близко, что его верхушку пришлось рассматривать, выгибая шею из окна. «Это было настолько нереально. Если бы корабль пошел немного южнее - он бы оказался прямо в моей спальне», - рассказал мужчина.

Сосед Гельберга, Йостейн Йоргенсен, услышал грохот двигателя судна, на полной скорости направлявшегося к берегу, и побежал к дому знакомого. «Я подумал, что он уже выбежал, но дверь не открывалась. Пришлось несколько раз звонить, прежде чем он вышел», - вспоминает Йоргенсен.

На борту NCL Salten находились 16 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Причины аварии сейчас выясняет полиция, начато расследование. В компании NCL инцидент уже назвали «серьезным».

Это не первое происшествие судна - в 2023 году NCL Salten также садился на мель, но тогда смог самостоятельно сняться с нее.

A cargo ship almost crashed into a house in Norway this morning