США охопили масові антипрезидентські протести на тлі військового параду Трампа – фото

У день, коли Дональд Трамп провів масштабний військовий парад у Вашингтоні, мільйони американців вийшли на акції протесту по всій країні — це стало наймасовішим скоординованим виступом проти президента від початку його другого терміну. Протести, організовані під гаслом «Жодних королів», відбулися у понад 2000 містах, перевершивши за масштабом офіційний парад, пише Politico.
Учасники акцій у Лос-Анджелесі, Бостоні, Чикаго та десятках інших міст закликали до захисту громадянських свобод і виступили проти репресій, депортацій та політичного насильства, яке, за словами організаторів, лише посилюється.
«Це не нормальне президентство», — наголосив конгресмен Чуй Гарсія під час виступу в Чикаго. У Міннесоті, в день протестів, було скоєно напад на двох законодавців, один з них загинув — інцидент розслідують як політично вмотивоване вбивство.
Попри заклики губернаторів залишатися вдома з міркувань безпеки, організатори по всій країні не скасували демонстрації.
Сам Дональд Трамп, відповідаючи на гасло протестів, заявив: «Я не король».
У той час як в столиці марширували понад 6 тисяч військових, по всій країні проходили протести.
Фото: Ben Fox/POLITICO
Фото: Shia Kapos/POLITICO
Фото: Kelly Garrity/POLITICO
Фото: Paul Demko/POLITICO
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