У Львові вибух кабелю залишив частину міста без електрики

Через вибух кабелю Левандівка без електрики.

Фото ілюстративне

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У Львові на вулиці Суботівській стався вибух електричного кабелю, внаслідок чого частина району Левандівка тимчасово залишилася без електропостачання. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

За інформацією Залізничної районної адміністрації, інцидент не призвів до травм серед мешканців. Фахівці ПрАТ «Львівобленерго» вже працюють на місці аварії, щоб усунути пошкодження. У компанії запевнили, що електропостачання буде відновлено найближчим часом.

Місцева влада просить жителів району з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і дотримуватися правил безпеки поблизу місця аварії.

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