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У ЦПД при РНБО спростували інформацію про нетверезих працівників ТЦК в кюветі

17:21, 15 червня 2025
В мережі ширилося відео про ДТП за участі нібито працівників ТЦК.
У ЦПД при РНБО спростували інформацію про нетверезих працівників ТЦК в кюветі
Фото: ЦПД
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Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито дорожньо-транспортну пригоду за участі працівників ТЦК у Хмельницькій області, яка активно поширювалася в мережі. Про це повідомила пресслужба ЦПД при РНБО.

«Ворожі TG-канали поширюють інформацію, що в Ізяславі Шепетівського району Хмельницької області буцімто працівники ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння не вписалися у поворот і впали у кювет. Насправді ця інформація не відповідає дійсності, про що повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.  Автомобіль, який потрапив у ДТП, не має жодного стосунку до Шепетівського ТЦК та СП», – заявили у ЦПД, додаючи: «поширення подібних фейків має на меті дискредитувати працівників ТЦК та СП».

Фото:  ЦПД 

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ДТП Хмельницький ТЦК РНБО

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