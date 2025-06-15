У ЦПД при РНБО спростували інформацію про нетверезих працівників ТЦК в кюветі

В мережі ширилося відео про ДТП за участі нібито працівників ТЦК.

Фото: ЦПД

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Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито дорожньо-транспортну пригоду за участі працівників ТЦК у Хмельницькій області, яка активно поширювалася в мережі. Про це повідомила пресслужба ЦПД при РНБО.

«Ворожі TG-канали поширюють інформацію, що в Ізяславі Шепетівського району Хмельницької області буцімто працівники ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння не вписалися у поворот і впали у кювет. Насправді ця інформація не відповідає дійсності, про що повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП. Автомобіль, який потрапив у ДТП, не має жодного стосунку до Шепетівського ТЦК та СП», – заявили у ЦПД, додаючи: «поширення подібних фейків має на меті дискредитувати працівників ТЦК та СП».

Фото: ЦПД

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