В ЦПД при СНБО опровергли информацию о нетрезвых работников ТЦК в кювете

В сети распространялось видео о ДТП с участием якобы работников ТЦК.

Фото: ЦПД

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Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы дорожно-транспортном происшествии с участием работников ТЦК в Хмельницкой области, которая активно распространялась в сети. Об этом сообщила пресс-служба ЦПД при СНБО.

«Враждебные TG-каналы распространяют информацию, что в Изяславе Шепетовского района Хмельницкой области якобы работники ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения не вписались в поворот и упали в кювет. На самом деле эта информация не соответствует действительности, о чем сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП. Автомобиль, который попал в ДТП, не имеет никакого отношения к Шепетовскому ТЦК и СП», - заявили в ЦПД, добавляя: «распространение подобных фейков имеет целью дискредитировать работников ТЦК и СП».

Фото: ЦПД

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