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Нетрезвый баварец с балкона устроил стрельбу по соседям из-за громкой вечеринки

20:39, 15 июня 2025
В Баварии 65-летний стрелок атаковал соседей за громкий шум.
Нетрезвый баварец с балкона устроил стрельбу по соседям из-за громкой вечеринки
Фото: Frankenpost
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В городе Гоф, что в немецкой земле Бавария, 65-летний мужчина открыл стрельбу по соседям из-за громкой вечеринки во дворе их дома. Об этом сообщило местное издание Frankenpost.

По данным полиции, мужчина сначала жаловался на шум от вечеринки, а затем с балкона своей квартиры начал стрелять из пневматической винтовки по гостям. После многочисленных звонков от участников мероприятия правоохранители оперативно прибыли на место, оцепили многоквартирный дом и задержали стрелка.

Во время обыска в его доме изъяли значительный арсенал: огнестрельное оружие, боеприпасы, арбалеты и ножи. Анализ крови задержанного показал содержание алкоголя на уровне 1,3 промилле.

В результате стрельбы пострадал 17-летний подросток, который получил ранение плеча. Полиция продолжает расследование инцидента.

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полиция

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