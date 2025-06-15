Германия, Франция, Великобритания инициируют срочные переговоры с Ираном по ядерной сделке

Европа зовет Иран за стол переговоров для мира на Ближнем Востоке.

Фото: Reuters

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Германия, Франция и Великобритания выразили готовность к немедленным переговорам с Ираном по его ядерной программе, надеясь на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время визита в регион, сообщает Reuters.

Вадефуль подчеркнул, что достижение ядерной сделки является критически важным для обеспечения мира и предотвращения угроз со стороны Ирана для региона, Израиля и Европы. «Германия вместе с Францией и Великобританией готова. Мы предлагаем Ирану немедленные переговоры по ядерной программе, я надеюсь, что предложение будет принято», - отметил он.

Министр подчеркнул, что предыдущие возможности для конструктивного диалога Тегеран не использовал, но выразил надежду на изменение позиции Ирана. По его словам, только совместное давление на Иран и Израиль со всех сторон может остановить эскалацию конфликта. «Существует общее ожидание, что в течение следующей недели обе стороны должны приложить серьезные усилия, чтобы прервать спираль насилия», - добавил Вадефуль.

Отвечая на вопрос о возможном свержении иранского режима, глава МИД Германии уточнил, что Израиль не намеревался менять власть в Тегеране. Переговоры, по мнению Вадефуля, являются ключевым инструментом для стабилизации ситуации в регионе.

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