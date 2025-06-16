Бразильский школьник покорил сеть ездой в школу на свинье

Подросток из Бразилии ездит в школу на домашней свинье.

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Бразильский школьник Гутинью Рока получил известность в интернете, опубликовав видео, на котором он добирается до школы верхом на домашней свинье. Об этом сообщило издание What's the Jam.

Юный бразилец уже известен своей сноровкой в езде на различных животных, таких как мул, осел и лошадь. В новом ролике Гутинью продемонстрировал, как путешествует в учебное заведение на свинье по кличке Фугете, которая является одной из любимиц его семьи.

Мать мальчика, Ана Паула, рассказала, что ее сын с раннего детства увлекается животными и заботится о них. «Гутинью всегда любил играть с животными и ухаживать за ними. Он с детства мечтал ездить верхом и сам дрессирует свинью и других наших животных», - отметила она в комментарии для медиа.

Видео с Гутинью и его необычным «транспортом» быстро стало вирусным, привлекая внимание пользователей соцсетей по всему миру.

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