Бразильський школяр підкорив мережу їздою до школи на свині

Підліток з Бразилії їздить до школи на домашній свині.

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Бразильський школяр Гутінью Рока здобув популярність в інтернеті, опублікувавши відео, на якому він добирається до школи верхи на домашній свині. Про це повідомило видання What’s the Jam.

Юний бразилець уже відомий своєю вправністю в їзді на різних тваринах, таких як мул, віслюк і кінь. У новому ролику Гутінью продемонстрував, як подорожує до навчального закладу на свині на прізвисько Фугете, яка є однією з улюблениць його сім’ї.

Мати хлопчика, Ана Паула, розповіла, що її син із раннього дитинства захоплюється тваринами та піклується про них. «Гутінью завжди любив бавитися з тваринами й доглядати за ними. Він із дитинства мріяв їздити верхи та сам дресирує свиню й інших наших тварин», — зазначила вона в коментарі для медіа.

Відео з Гутінью та його незвичайним «транспортом» швидко стало вірусним, привернувши увагу користувачів соцмереж по всьому світу.

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