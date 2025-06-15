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Україна вимагає жорсткіших санкцій проти РФ після обстрілу Кременчука

17:03, 15 червня 2025
МЗС закликає до посилення санкцій проти РФ та підтримки обороноздатності України.
Україна вимагає жорсткіших санкцій проти РФ після обстрілу Кременчука
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Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та надати додаткову підтримку для зміцнення обороноздатності України у відповідь на черговий обстріл Кременчука Полтавської області, що стався в ніч на 15 червня. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС, опублікованій у соціальній мережі X.

«Росію не зупинити лише словами. Вона розуміє лише мову сили. Сьогодні світ повинен запровадити найсильніші санкції, щоб змусити Росію до миру, а також зміцнити обороноздатність України для захисту нашого народу», — наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

За даними МЗС, російські війська атакували Кременчук ракетами та безпілотниками, цілячись в об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби. На щастя, обійшлося без жертв.

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