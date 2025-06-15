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Росія поцілила в офіс американської компанії Boeing у Києві

16:27, 15 червня 2025
Офіс Boeing зазнав значних пошкоджень.
Росія поцілила в офіс американської компанії Boeing у Києві
Фото: ДСНС
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У ніч на 10 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ, унаслідок якої серйозно постраждала будівля, де розташований офіс американської аерокосмічної компанії Boeing. Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, удар, ймовірно, був цілеспрямованим і завдав значних пошкоджень офісу Boeing. Два співробітники компанії, три українські посадовці та голова Американської торгової палати в Україні підтвердили, що будівля була серед цілей атаки. Зображення, опубліковані ДСНС, зафіксували масштаб руйнувань і роботу рятувальників, які гасили пожежу всередині.

Boeing є однією з провідних американських компаній, що працюють в Україні, зосереджуючись на інженерно-технічній підтримці та співпраці з українським авіабудівником «Антонов». На початку 2025 року представники Boeing провели переговори з «Антоновим» і Міністерством оборони України щодо нових спільних проєктів.

Незважаючи на війну, компанія продовжує діяльність в Україні, де працює понад 1000 співробітників. Заступник генерального директора Boeing в Україні Андрій Корягін запевнив, що атака не призвела до збоїв у роботі. Крім того, 2 червня Boeing опублікував вакансію для менеджера з проєктування інтер’єру та сертифікації літаків у Києві, що свідчить про активний набір персоналу.

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