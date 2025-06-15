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У Києві через масштабну реконструкція Позняківського колектора обмежать рух транспорту

23:58, 15 червня 2025
Реконструкція триватиме до кінця року.
У Києві через масштабну реконструкція Позняківського колектора обмежать рух транспорту
Джерело фото: КМДА
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Із 13 червня у Дарницькому районі Києва розпочинається реконструкція одного з найважливіших об'єктів водовідведення столиці — Позняківського каналізаційного колектора діаметром 2 280 мм, розташованого на вулиці Здолбунівській. Про це повідомили у ПрАТ «АК «Київводоканал».

У межах проєкту передбачено:

  • облаштування будівельного майданчика на перехресті вулиць Ревуцького, Здолбунівської та Затишної;
  • встановлення технологічних стволів;
  • прокладання нових трубопроводів;
  • санацію аварійної ділянки колектора.

Відтак, у КМДА пишуть, що у зв’язку з проведенням робіт буде тимчасово обмежено рух транспорту на перетині вул. Ревуцького та Здолбунівської, а також частково змінено схему руху на вул. Затишній.

Реконструкція триватиме до кінця року.

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КМДА

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