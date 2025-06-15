У Києві через масштабну реконструкція Позняківського колектора обмежать рух транспорту

Із 13 червня у Дарницькому районі Києва розпочинається реконструкція одного з найважливіших об'єктів водовідведення столиці — Позняківського каналізаційного колектора діаметром 2 280 мм, розташованого на вулиці Здолбунівській. Про це повідомили у ПрАТ «АК «Київводоканал».
У межах проєкту передбачено:
Відтак, у КМДА пишуть, що у зв’язку з проведенням робіт буде тимчасово обмежено рух транспорту на перетині вул. Ревуцького та Здолбунівської, а також частково змінено схему руху на вул. Затишній.
Реконструкція триватиме до кінця року.
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