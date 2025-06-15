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В Киеве из-за масштабной реконструкции Позняковского коллектора ограничат движение транспорта

23:58, 15 июня 2025
Реконструкция продлится до конца года.
В Киеве из-за масштабной реконструкции Позняковского коллектора ограничат движение транспорта
Источник фото: КГГА
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С 13 июня в Дарницком районе Киева начинается реконструкция одного из важнейших объектов столичной системы водоотведения — Позняковского канализационного коллектора диаметром 2 280 мм, расположенного на улице Здолбуновской. Об этом сообщили в ПАО «АК «Киевводоканал».

В рамках проекта предусмотрено:

  • обустройство строительной площадки на перекрестке улиц Ревуцкого, Здолбуновской и Затишной;
    • установка технологических стволов;
    • прокладка новых трубопроводов;
    • санация аварийного участка коллектора.

Как отмечают в КГГА, в связи с проведением работ движение транспорта на перекрестке ул. Ревуцкого и Здолбуновской будет временно ограничено, а также частично изменена схема движения на ул. Затишной.

Реконструкция продлится до конца года.

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КГГА

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