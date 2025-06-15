От 54 до 30 часов – где в мире самая длинная и самая короткая рабочая неделя

Бутан возглавил рейтинг стран с самой длинной рабочей неделей.

Фото: Dreamstime

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Лидером среди стран по продолжительности рабочей недели стал Бутан, где работники в среднем работают 54,4 часа в неделю. Самая короткая рабочая неделя зафиксирована в Руанде (30,2 часа) и Нидерландах (30,5 часа). Об этом пишет издание «Слово и дело», опираясь на данные Международной организации труда за 2022-2024 годы.

В пятерку стран с самой высокой недельной нагрузкой вошли:

- Судан - 50,8 часа;

- Иордания - 48,8 часа;

- Объединенные Арабские Эмираты - 48,7 часа;

- Монголия - 47,2 часа.

На противоположном конце рейтинга - страны с наименьшей рабочей неделей. Кроме Руанды и Нидерландов, к ним относятся Дания (32,5 часа), Норвегия (32,6 часа), Германия (33,2 часа) и Австрия (33,5 часа). В европейских странах, таких как Франция (35,5 часа), Финляндия (33,8 часа) и Швеция (34,5 часа), также наблюдается более короткая рабочая неделя благодаря гибким подходам к балансу между работой и личной жизнью.

Украина не вошла в рейтинг из-за отсутствия актуальных данных за указанный период. По предварительным оценкам, средняя рабочая неделя в Украине составляет 36-37 часов, но в условиях военного положения для работников критических предприятий норма может расти до 60 часов.

Топ-10 стран с самой длинной рабочей неделей:

- Бутан - 54,4 часа (2022);

- Судан - 50,8 часа (2022);

- Иордания - 48,8 часа (2023);

- ОАЭ - 48,7 часа (2023);

- Монголия - 47,2 часа (2023);

- Иран - 46,8 часа (2023);

- Бангладеш - 46,0 часа (2023);

- Индия - 45,7 часа (2024);

- Зимбабве - 45,5 часа (2023);

- Бруней - 45,2 часа (2023).

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