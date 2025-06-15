Від 54 до 30 годин – де у світі найдовший і найкоротший робочий тиждень

Бутан очолив рейтинг країн із найдовшим робочим тижнем.

Фото: Dreamstime

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Лідером серед країн за тривалістю робочого тижня став Бутан, де працівники в середньому працюють 54,4 години на тиждень. Найкоротший робочий тиждень зафіксовано в Руанді (30,2 години) та Нідерландах (30,5 години). Про це пише видання «Слово і діло», спираючись на дані Міжнародної організації праці за 2022–2024 роки.

До п’ятірки країн із найвищим тижневим навантаженням увійшли:

Судан — 50,8 години;

Йорданія — 48,8 години;

Об’єднані Арабські Емірати — 48,7 години;

Монголія — 47,2 години.

На протилежному кінці рейтингу — країни з найменшим робочим тижнем. Окрім Руанди та Нідерландів, до них належать Данія (32,5 години), Норвегія (32,6 години), Німеччина (33,2 години) та Австрія (33,5 години). У європейських країнах, таких як Франція (35,5 години), Фінляндія (33,8 години) та Швеція (34,5 години), також спостерігається коротший робочий тиждень завдяки гнучким підходам до балансу між роботою та особистим життям.

Україна не увійшла до рейтингу через відсутність актуальних даних за вказаний період. За попередніми оцінками, середній робочий тиждень в Україні становить 36–37 годин, але в умовах воєнного стану для працівників критичних підприємств норма може зростати до 60 годин.

Топ-10 країн із найдовшим робочим тижнем:

Бутан — 54,4 години (2022);

Судан — 50,8 години (2022);

Йорданія — 48,8 години (2023);

ОАЕ — 48,7 години (2023);

Монголія — 47,2 години (2023);

Іран — 46,8 години (2023);

Бангладеш — 46,0 години (2023);

Індія — 45,7 години (2024);

Зімбабве — 45,5 години (2023);

Бруней — 45,2 години (2023).

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