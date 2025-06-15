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Як відбувається перерахунок пенсії військовим пенсіонерам: роз’яснення від юристів

23:30, 15 червня 2025
Коли та як перераховують пенсії військовим.
Як відбувається перерахунок пенсії військовим пенсіонерам: роз’яснення від юристів
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Військові пенсіонери можуть розраховувати на перерахунок пенсій у разі подання додаткових документів або підвищення грошового забезпечення. Про це нагадують у системі безоплатної правової допомоги.

Підстави для перерахунку пенсії:

  • наявність нових документів у пенсійній справі;
  • подання додаткових документів самим пенсіонером;
  • підвищення грошового забезпечення військовослужбовців відповідних категорій.

Перерахунок здійснюється за минулий період, але не більше ніж за 12 місяців з дня подачі документів.

Куди звертатися:

  • До ТЦК та СП (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) — для отримання довідки про оновлений розмір грошового забезпечення та додаткові виплати.
  • До Пенсійного фонду — з відповідною довідкою та заявою на перерахунок.

Подати заяву можна як особисто, так і через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Що робити у разі відмови в перерахунку:

У позасудовому порядку:

  • подати скаргу керівнику територіального підрозділу ПФУ;
  • звернутися до органу Пенсійного фонду вищого рівня.

У судовому порядку:

  • подати позов до адміністративного суду — строк звернення становить 6 місяців.

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