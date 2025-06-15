Як відбувається перерахунок пенсії військовим пенсіонерам: роз’яснення від юристів

Військові пенсіонери можуть розраховувати на перерахунок пенсій у разі подання додаткових документів або підвищення грошового забезпечення. Про це нагадують у системі безоплатної правової допомоги.
Підстави для перерахунку пенсії:
Перерахунок здійснюється за минулий період, але не більше ніж за 12 місяців з дня подачі документів.
Куди звертатися:
Подати заяву можна як особисто, так і через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
Що робити у разі відмови в перерахунку:
У позасудовому порядку:
У судовому порядку:
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