На Київському водосховищі виявили артснаряд часів Другої світової війни

Місцевий житель під час прогулянки помітив предмет, схожий на снаряд.

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Звичайна прогулянка вздовж берега для мешканця Вишгородського району обернулася несподіваною знахідкою: на березі затоки він помітив предмет, схожий на снаряд. Про це повідомляє ДСНС України.

На місце виклику прибули піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування. Після обстеження вони встановили: це артилерійський снаряд калібру 152 мм, що залишився ще з часів Другої світової війни.

У ДСНС наголошують: навіть через десятиліття такі боєприпаси залишаються небезпечними. Їх не можна чіпати, пересувати чи намагатися знешкодити самостійно.

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