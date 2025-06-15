У Києві на перехресті в Дарницькому районі встановлять світлофори та оновлять схему руху

На перехресті в Дарницькому районі облаштовують світлофорний об’єкт з урахуванням принципів безбар'єрності.

Джерело фото: КМДА

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На перехресті вулиць Євгенія Харченка, Дружби та Березівського провулка в Дарницькому районі Києва з’являться нові світлофори, оновлена схема дорожнього руху та інші інфраструктурні покращення. Про це повідомили у КП «Центр організації дорожнього руху».

Роботи проводять задля підвищення безпеки для всіх учасників руху — як водіїв, так і пішоходів. Зокрема, на перехресті планують:

встановити світлофори для регулювання руху транспорту та пішоходів;

облаштувати по дві смуги для зручного повороту ліворуч;

створити кишені для зупинки громадського транспорту на вул. Харченка;

прокласти нові тротуари.

Інфраструктура включатиме тактильну плитку, звукові кнопки для пішоходів із порушеннями зору, понижені бордюри для зручності людей старшого віку, батьків із дитячими візками тощо.

У Центрі зазначають, що ця ініціатива є частиною програми створення безпечного та доступного міського середовища.

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