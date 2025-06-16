В Україну йде потепління – в Укргідрометцентрі розповіли, як розпочнеться тиждень

Від 10 до 28°C – прогноз погоди на 16-17 червня в Україні.

Фото: 24 Канал

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За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 16 червня 2025 року, на Лівобережжі України очікуються короткочасні дощі та місцями грози, тоді як на решті території опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від 10 до 15°C, вдень — від 21 до 26°C, у східних областях — 18-23°C.

У Києві 16 червня буде сухо. Температура вночі 13-15°C, вдень 23-25°C. За історичними даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура цього дня в столиці сягала 33,0°C у 1924 році, а найнижча — 4,3°C у 1909 році.

У вівторок, 17 червня, вночі опадів не очікується, але вдень у більшості регіонів пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер залишатиметься північно-західним, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°C, вдень 23-28°C, у західних і північних областях 19-24°C.

У столиці 17 червня вночі буде без опадів, а вдень можливий невеликий дощ. Температура вночі 15-17°C, вдень 21-23°C.

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