Зеленський у День батька подякував українським татам, які захищають і виховують нові покоління

Володимир Зеленський привітав українських татусів із Днем батька.

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У День батька Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх українських татів, відзначивши їхню роль у захисті та вихованні нових поколінь, а також віддав шану тим, хто загинув, боронячи Україну.

«Сьогодні цей день наповнений іще більшою вдячністю до українських батьків», — зазначив глава держави. Він подякував тим, хто перебуває на фронті з думками про дітей, тим, хто захищає мир у тилу, хто навчає своїх дітей любові до України, повазі до життя та людей.

Президент також згадав батьків, які віддали життя за свободу країни: «До всіх батьків, хто, на жаль, загинув, захищаючи Україну, але назавжди залишився в серці своїх дітей, у пам’яті родини й нашого народу».

«Дякуємо кожному за вашу силу, мужність, любов», — вказав глава держави.

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