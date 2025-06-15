Зеленский в День отца поблагодарил украинских пап, которые защищают и воспитывают новые поколения

Владимир Зеленский поздравил украинских пап с Днем отца.

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В День отца Президент Владимир Зеленский обратился ко всем украинским отцам, отметив их роль в защите и воспитании новых поколений, а также отдал дань памяти тем, кто погиб, защищая Украину.

«Сегодня этот день наполнен ещё большей благодарностью к украинским отцам», — отметил глава государства. Он поблагодарил тех, кто находится на фронте с мыслями о своих детях, тех, кто охраняет мир в тылу, кто учит своих детей любить Украину, уважать жизнь и людей.

Президент также вспомнил отцов, отдавших жизнь за свободу страны: «Ко всем отцам, кто, к сожалению, погиб, защищая Украину, но навсегда остался в сердце своих детей, в памяти семьи и нашего народа».

«Благодарим каждого за вашу силу, мужество, любовь», — подчеркнул глава государства.

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