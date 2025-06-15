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Pixar меняет курс: в 2027 году выйдет первый рисованный фильм «Гатто» — о черном коте из Венеции

15:33, 15 июня 2025
Впервые в истории студия представит полнометражную анимацию, созданную не компьютером, а вручную.
Pixar меняет курс: в 2027 году выйдет первый рисованный фильм «Гатто» — о черном коте из Венеции
Источник фото: Word of Reel
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После длительного творческого застоя студия Pixar объявила о производстве своего первого в истории рисованного анимационного фильма. Новый проект под названием «Гатто» выйдет летом 2027 года и обещает стать поворотной точкой для студии. Об этом сообщает Word of Reel.

Картину снимает режиссер «Луки» Энрико Казароса, а ее сюжет разворачивается в Венеции. В центре истории — черный кот с музыкальной душой, которого избегают местные жители из-за суеверий. «Гатто» — это не только новая история в духе Pixar, но и новый визуальный подход: вместо привычной компьютерной графики студия впервые выбрала рисованную анимацию.

Этот проект знаменует собой существенное изменение визуального стиля Pixar после более чем 30 лет работы исключительно с помощью CGI.

Премьера «Гатто» запланирована на лето 2027 года.

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