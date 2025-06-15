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В Шотландии продают частный остров — вопрос цены всего 7,5 миллиона долларов

15:15, 15 июня 2025
Остров Шуна выставлен на продажу — впервые за почти 80 лет.
В Шотландии продают частный остров — вопрос цены всего 7,5 миллиона долларов
Источник фото: Knight Frank
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Более 1000 акров дикой природы, руины замка, восемь домов и ни одной настоящей дороги — остров Шуна у западного побережья Шотландии впервые с 1940-х годов выставлен на продажу.

Об этом сообщает Bloomberg. Стоимость острова — £5,5 миллиона (примерно $7,4 млн).

Остров длиной около 3 миль и шириной полторы десятилетиями принадлежал семье Галли, которая переехала сюда после Второй мировой войны. «Это был остров мечты», — говорит Джим Галли, выросший на Шуне.

Шуна не подключена к центральному электроснабжению — электроэнергию обеспечивают солнечные панели, ветряки и генераторы. Связь — ограниченная. Но именно эта отдаленность делает остров уникальным местом для тех, кто хочет отдохнуть от цивилизации.

На острове обитают дикие животные — олени, лани, орлы, дельфины, тюлени. Также доступны стрельба из лука, экскурсии по руинам замка, выпас овец.
Добраться до Шуны можно на лодке с материка всего за десять минут. На острове есть площадки для посадки вертолетов, хотя официальной вертолетной площадки нет.

Семь жилых домов сейчас используются как дома для отдыха и могут вместить до 52 гостей. Коттеджи сдаются в аренду с апреля по октябрь по цене от примерно £675 до £1300 в неделю в зависимости от сезона. У каждого дома есть собственная лодка, так что гости могут исследовать окрестности самостоятельно. Ближайший магазин — в городе Обан.

История Шуны уходит вглубь тысячелетий: остров был заселен еще 9000 лет назад. В 1910 году его купил бизнесмен Джордж Бакли, который построил там роскошную резиденцию с башнями — сейчас от нее остались лишь живописные руины.

Новый владелец, по словам семьи, может превратить остров в элитный эко-курорт или сохранить как частную резиденцию. 

Источник фото: Knight Frank

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недвижимость Шотландия

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