У Шотландії продають приватний острів – ціна питання лише 7,5 мільйонів доларів

На продаж виставили острів Шуна — вперше за майже 80 років.

Джерело фото: Knight Frank

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Понад 1000 акрів дикої природи, руїни замку, вісім будинків і жодної справжньої дороги — острів Шуна біля західного узбережжя Шотландії вперше з 1940-х років виставлено на продаж.

Про це повідомляє Bloomberg. Вартість острову — £5,5 мільйона (приблизно $7,4 млн).

Острів, довжиною близько 3 миль і шириною півтори, десятиліттями був у власності родини Галлі, яка переїхала сюди після Другої світової. «Це був острів мрії», — каже Джим Галлі, який виріс на Шуні.

Шуна не має центрального електропостачання — електроенергію забезпечують сонячні батареї, вітряки та генератори. Зв’язок — обмежений. Але саме ця віддаленість робить острів унікальним місцем для тих, хто хоче відпочити від цивілізації.

На острові мешкають дикі тварини — олені, лані, орли, дельфіни, тюлені. Також там доступні стрільба з лука, екскурсії руїнами замку, випасання овець.

На Шуну можна потрапити човном з материка всього за десять хвилин. На острові також є місця для посадки гелікоптерів, хоча офіційного гелікоптерного майданчика немає.

Сім житлових будинків наразі використовуються як будинки для відпусток і можуть вмістити до 52 гостей. Котеджі можна орендувати з квітня по жовтень за цінами від приблизно £675 до £1300 на тиждень залежно від сезону. Кожен будинок має власний човен, тож відвідувачі можуть самостійно плавати в околицях. Найближчий продуктовий магазин – у місті Обан.

Історія Шуни сягає тисячоліть: острів був заселений ще 9 000 років тому. У 1910 році його придбав бізнесмен Джордж Баклі, який звів там розкішну резиденцію з вежами — нині це лише мальовничі руїни.

Новий власник, за словами родини, може перетворити острів на елітний еко-курорт або ж зберегти як приватний дім.

Джерело фото: Knight Frank

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