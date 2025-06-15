Практика судів
  1. У світі

У Шотландії продають приватний острів – ціна питання лише 7,5 мільйонів доларів

15:15, 15 червня 2025
На продаж виставили острів Шуна — вперше за майже 80 років.
У Шотландії продають приватний острів – ціна питання лише 7,5 мільйонів доларів
Джерело фото: Knight Frank
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Понад 1000 акрів дикої природи, руїни замку, вісім будинків і жодної справжньої дороги — острів Шуна біля західного узбережжя Шотландії вперше з 1940-х років виставлено на продаж.

Про це повідомляє Bloomberg. Вартість острову — £5,5 мільйона (приблизно $7,4 млн).

Острів, довжиною близько 3 миль і шириною півтори, десятиліттями був у власності родини Галлі, яка переїхала сюди після Другої світової. «Це був острів мрії», — каже Джим Галлі, який виріс на Шуні.

Шуна не має центрального електропостачання — електроенергію забезпечують сонячні батареї, вітряки та генератори. Зв’язок — обмежений. Але саме ця віддаленість робить острів унікальним місцем для тих, хто хоче відпочити від цивілізації.

На острові мешкають дикі тварини — олені, лані, орли, дельфіни, тюлені. Також там доступні стрільба з лука, екскурсії руїнами замку, випасання овець.

На Шуну можна потрапити човном з материка всього за десять хвилин. На острові також є місця для посадки гелікоптерів, хоча офіційного гелікоптерного майданчика немає.

Сім житлових будинків наразі використовуються як будинки для відпусток і можуть вмістити до 52 гостей. Котеджі можна орендувати з квітня по жовтень за цінами від приблизно £675 до £1300 на тиждень залежно від сезону. Кожен будинок має власний човен, тож відвідувачі можуть самостійно плавати в околицях. Найближчий продуктовий магазин – у місті Обан.

Історія Шуни сягає тисячоліть: острів був заселений ще 9 000 років тому. У 1910 році його придбав бізнесмен Джордж Баклі, який звів там розкішну резиденцію з вежами — нині це лише мальовничі руїни.

Новий власник, за словами родини, може перетворити острів на елітний еко-курорт або ж зберегти як приватний дім.

Джерело фото: Knight Frank

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

нерухомість Шотландія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Про придатність до служби будуть надходити пуш-повідомлення у Резерв+ після того, як парламент ухвалить закон про автоматичну передачу даних

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволить автоматичну передачу даних від закладів охорони здоров'я до Реєстру військовозобов'язаних для цілей визначення придатності до військової служби.

Якщо подружжя вже судиться щодо розірвання шлюбу в іноземному суді, то український суд має залишити позов без розгляду – Верховний Суд

Позов про розірвання шлюбу знаходиться на розгляді у Франції, тому український суд залишив позовну заяву без розгляду.

Прокурор поскаржився до Верховного Суду, що йому не дали оголосити обвинувальний акт – ВС вказав, чи порушує це права прокурора

Прокурор у касаційній скарзі не навів доводів, яким же чином неоголошення обвинувального акта порушило права сторони обвинувачення.

Кабмін прибрав згадку про державні цільові фонди як суб’єкти надання інформації про використання публічних коштів

Постановою Кабміну внесені зміни до Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів.

В Україні проведуть звірку даних про громадян між різними реєстрами — Кабмін затвердив порядок

Кабмін затвердив постанову, яка дозволить ідентифікувати усіх громадян шляхом звірки даних у різних реєстрах.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси