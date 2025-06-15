В Україні дозволили розлучення під час вагітності: як це зробити у 2025 році

Раніше така процедура була заборонена, однак із листопада 2024 року обмеження скасували.

Джерело фото: Рexels

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відтепер в Україні можна розлучитися навіть під час вагітності. Раніше така процедура була заборонена, однак із листопада 2024 року обмеження скасували, зазначили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Хто може ініціювати розлучення?

Подати позов до суду може один із подружжя — незалежно від того, хто з них вагітний. Звернення подається до суду за місцем проживання або перебування відповідача.

Причини для розірвання шлюбу можуть бути різними, зокрема:

несумісність характерів;

подружня зрада;

втрата почуття любові або взаємоповаги;

відсутність спільних інтересів чи цінностей;

домашнє насильство;

алкогольна або наркотична залежність одного з подружжя;

інші обставини, що унеможливлюють спільне життя.

Як відбувається процедура?

Після подання позову суд ухвалює рішення про розірвання шлюбу не раніше ніж через 1 місяць. До цього моменту подружжя має право відкликати заяву.

Важливо: якщо в родині було зафіксовано випадки домашнього насильства, суд не вживає заходів для примирення сторін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.