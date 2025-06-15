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В Україні дозволили розлучення під час вагітності: як це зробити у 2025 році

14:54, 15 червня 2025
Раніше така процедура була заборонена, однак із листопада 2024 року обмеження скасували.
В Україні дозволили розлучення під час вагітності: як це зробити у 2025 році
Джерело фото: Рexels
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Відтепер в Україні можна розлучитися навіть під час вагітності. Раніше така процедура була заборонена, однак із листопада 2024 року обмеження скасували, зазначили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Хто може ініціювати розлучення?
Подати позов до суду може один із подружжя — незалежно від того, хто з них вагітний. Звернення подається до суду за місцем проживання або перебування відповідача.

Причини для розірвання шлюбу можуть бути різними, зокрема:

  • несумісність характерів;
  • подружня зрада;
  • втрата почуття любові або взаємоповаги;
  • відсутність спільних інтересів чи цінностей;
  • домашнє насильство;
  • алкогольна або наркотична залежність одного з подружжя;
  • інші обставини, що унеможливлюють спільне життя.

Як відбувається процедура?
Після подання позову суд ухвалює рішення про розірвання шлюбу не раніше ніж через 1 місяць. До цього моменту подружжя має право відкликати заяву.

Важливо: якщо в родині було зафіксовано випадки домашнього насильства, суд не вживає заходів для примирення сторін.

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суд розлучення вагітність та пологи

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