В Украине разрешили развод во время беременности: как это сделать в 2025 году

Ранее такая процедура была запрещена, однако с ноября 2024 года ограничение отменили.

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Теперь в Украине можно развестись даже во время беременности. Ранее такая процедура была запрещена, однако с ноября 2024 года ограничение отменили, сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Кто может инициировать развод?

Подать иск в суд может один из супругов — независимо от того, кто из них беременен. Обращение подается в суд по месту жительства или пребывания ответчика.

Причины для расторжения брака могут быть разными, в частности:

• несовместимость характеров;

• супружеская измена;

• утрата чувства любви или взаимного уважения;

• отсутствие общих интересов или ценностей;

• домашнее насилие;

• алкогольная или наркотическая зависимость одного из супругов;

• другие обстоятельства, делающие совместную жизнь невозможной.

Как проходит процедура?

После подачи иска суд выносит решение о расторжении брака не ранее чем через 1 месяц. До этого момента супруги имеют право отозвать заявление.

Важно: если в семье были зафиксированы случаи домашнего насилия, суд не предпринимает мер по примирению сторон.

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