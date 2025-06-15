Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона после окончательного приговора по делу о коррупции

Саркози стал лишь вторым президентом Франции, лишенным этих наград.

Источник фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

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Бывший президент Франции Николя Саркози официально исключен из ордена Почетного легиона и Национального ордена Заслуг после окончательного приговора по делу о прослушке. Соответствующий указ опубликован 9 июня в официальном бюллетене Journal officiel. Об этом пишет Le Figaro.

Это решение стало следствием вердикта французского Кассационного суда, который в декабре 2023 года оставил в силе приговор Саркози за попытку подкупа судьи Кассационного суда Жильбера Азибера через своего адвоката Тьерри Эрзога.

Лишение Саркози государственных наград является «автоматическим» согласно нормам ордена в случае окончательного приговора, предусматривающего реальное лишение свободы сроком от одного года. Указ об исключении подписал Великий канцлер ордена Почетного легиона генерал Франсуа Леконт.

Саркози стал лишь вторым президентом Франции, лишенным этих наград: до него такой участи удостоился маршал Филипп Петен после осуждения за государственную измену в 1945 году.

В то же время адвокаты Саркози уже обратились в Европейский суд по правам человека. Сам он также остается фигурантом нескольких других громких дел.

Экс-президент «принял во внимание» свое исключение из ордена Почетного легиона и напомнил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще не принял решение о его апелляции по делу о прослушивании — сообщил адвокат Саркози Патрис Спинози в заявлении для AFP.

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