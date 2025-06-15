В Индии адвокат выдавала себя за судью — делом занялась полиция

Женщину разоблачили, и теперь за дело взялась полиция.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Лудхиана (Индия) адвокат Далджит Каур попыталась выдать себя за судью, чтобы попасть на встречу с судьей. Полиция возбудила уголовное дело и выясняет мотивы поступка. Об инциденте сообщает издание Hindustan Times.

По данным полиции, женщина вошла в здание суда и через судебный аппарат передала сообщение о том, что якобы тоже является судьей.

Однако проверка показала, что Каур действительно является адвокатом, но не занимает никакой официальной должности в судебной системе. «Она не является госслужащей или судьей», — подчеркнул следователь.

Суд воспринял ситуацию серьезно и поручил полиции начать расследование. В настоящее время возбуждено дело по статье 204 Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) — за выдачу себя за государственного служащего. Полиция уже готовится к аресту и планирует допросить адвоката, чтобы установить мотивы ее действий.

Этот случай — не единичный. В мае полиция задержала мужчину, выдававшего себя за главного констебля, а в конце апреля — водителя частной фирмы, который представлялся офицером DSP, публично демонстрируя форму, аксессуары и даже обувь полицейского в соцсетях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.